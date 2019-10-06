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Китайский остров Хайнань расширяет прямое авиасообщение с Россией

Дата открытия новых рейсов пока не уточняется

ПЕКИН, 6 октября. /ТАСС/. Власти китайской островной провинции Хайнань намерены открыть 13 прямых международных авиарейсов, соединяющих административный центр провинции Хайкоу с 13 городами мира, в том числе Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на администрацию острова.

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Согласно заявлению властей, "13 новых авиамаршрутов будут запущены между Хайкоу и городами мира, включая Москву, Санкт-Петербург, Алма-Ату, Астану, Берлин, Киев, Ригу, Мельбурн и другие <…> для содействия развитию острова в качестве крупного международного курорта и порта свободной торговли". Дата открытия новых рейсов пока не уточняется.

Как отмечается, в начале 2019 года власти провинции уже запустили пять новых международных маршрутов из Хайкоу, в том числе в Сидней и Манилу, в результате чего их количество достигло 23.

В рамках инициативы повышения открытости острова местная администрация ранее объявила об изменении условий получения визы для иностранных приезжих. С 1 мая этого года безвизовый режим действует в отношении граждан 59 стран, в том числе России, Великобритании, Франции, Германии, США и других.

По официальным данным, в 2017 году остров посетило более 1,1 млн иностранных туристов - прирост 50% в годовом исчислении. В первом полугодии 2018 года этот показатель достиг 946 тысяч, продемонстрировав ежегодный прирост в 16,3%.

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