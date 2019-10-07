Военные проведут дезинфекцию в Комсомольске-на-Амуре после паводка

ТАСС, 7 октября. Сводный отряд соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа (ВВО) в понедельник выдвинулся из Приморья в Комсомольск-на-Амуре для дезинфекции пострадавших от паводка районов. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

"Cегодня утром колонна техники сводного отряда соединения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа выдвинулась в Комсомольск-на-Амуре для оказания помощи населению в проведении дезинфекции районов, пострадавших от паводка. Военнослужащие совершат марш протяженностью более 800 км из пункта постоянной дислокации - города Лесозаводск Приморского края", - говорится в сообщении.

В состав отряда вошли 45 человек и 16 единиц техники, в том числе современные авторазливочные станции АРС-14КМ. Отряд проведет дезинфекцию объектов социального значения, жилых домов и придомовых территорий.

В сентябре с паводком в Комсомольске-на-Амуре боролись военные железнодорожники, которые отсыпали 13 участков дамбы для защиты города от воды. В пресс-службе отметили, что проведенные ими работы позволили избежать подтопления авиационного завода и микрорайонов Менделеева и Парковый.

Сложная гидрологическая ситуация в Комсомольске-на-Амуре сохраняется с конца августа. Были подтоплены частные и многоквартирные дома, подвалы школ, больниц, территория зооцентра, дворы и дороги. В сентябре уровень воды в Амуре в районе города начал снижаться и по состоянию на утро 4 октября составил 621 см (на 29 см ниже отметки опасного явления). В Комсомольске-на-Амуре все еще подтоплены несколько десятков домов.