Снежный циклон со штормовым ветром обрушился на Камчатку

ТАСС, 7 октября. Циклон принес в Камчатский край дожди, снег и штормовой ветер, сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.

"Циклон сейчас у северо-востока побережья Камчатки. На себе его влияние испытывают практически все районы региона. На юге очень сильный ветер до штормового, на северо-востоке полуострова ветер сопровождается еще и осадками", - добавили в управлении, уточнив, что циклон пришел в регион в воскресенье вечером. Ожидается, что во вторник погода нормализуется.

Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на вечер 6 октября в связи с непогодой. Прогнозировался штормовой ветер близкий к ураганному, обильные осадки и девятиметровые волны в море.

Главное управление МЧС по региону и его подразделения были приведены в режим повышенной готовности. Жителям полуострова спасатели порекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов.