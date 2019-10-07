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На Ставрополье выписали один из первых в России штрафов за пожар из-за курения на балконе

Сумма штрафа составила 4 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Один из первых в России штрафов за курение на балконе, которое повлекло пожар, выписан в Ставропольском крае. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель краевого главка МЧС Олег Дегтярев.

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3 октября произошел пожар на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном. Причиной пожара в МЧС называли неосторожность при курении. Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, за этот инцидент может быть выписан один из первых в РФ штрафов за курение на балконе, повлекшее пожар.

"Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району рассмотрено административное дело по факту пожара. По результатам рассмотрения административного протокола виновному лицу вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей", - сказал он.

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РоссияСтавропольский край
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