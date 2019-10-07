Медведев положительно оценил планы по открытию в Мичуринске школы с аграрным уклоном

ГОРКИ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно оценил планы властей Тамбовской области открыть в аграрном наукограде Мичуринск школу с сельскохозяйственным уклоном. Эту тему он обсудил с главой администрации региона Александром Никитиным, который доложил председателю правительства, что эта школа более чем на 1,2 тыс. мест будет введена в эксплуатацию до конца года. Курировать это образовательное учреждение будет Мичуринский государственный аграрный университет.

"Я вижу в этом большой смысл, особенно когда речь идет о таких центрах, как Мичуринск, у которого есть своя экономическая ориентация, чтобы, по сути, со школьных лет можно было проводить профессиональную ориентацию школьников, которые в дальнейшем могут продолжить обучение в университете и просто связать свою жизнь с аграрным делом. Это, мне кажется, хорошо", - сказал Медведев, комментируя доклад губернатора.

Никитин отметил, что проработкой взаимодействия "школа - вуз" ранее губернаторам советовал заниматься сам Медведев. Он добавил, что в настоящее время власти региона также развивают модель взаимодействия общеобразовательных школ с учреждениями среднего профессионального образования, которая эффективна для сельхозотрасли. Никитин выразил уверенность, что у выпускников новой школы будут "все возможности и хорошие шансы продолжить обучение по профилю".

Глава администрации области также доложил о реализации в регионе национальных проектов. По его словам, общая сумма финансирования на эти цели составляет порядка 6,5 млрд рублей - из них более 75%, или свыше 5 млрд рублей, приходится на федеральный бюджет и почти 1,5 млрд рублей составляет региональное софинансирование.

Говоря о реализации проектов в социальной сфере, Никитин напомнил, что в начале сентября в городе Рассказово открылась школа индустриальных технологий "Центр Интех" на 900 мест - первая новая школа в этом городе за последние 30 лет. "Мы сохраняем подход, когда каждый из наших тамбовских вузов - федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования - осуществляет свой патронаж", - рассказал Никитин. Он добавил, что курировать образование в этой школе будет профессорско-преподавательский состав Тамбовского государственного технического университета.

Глава региона также рассказал Медведеву о том, что в этом году в области построены пять детских садов на 850 мест, еще два детсада откроют до конца года. Он добавил, что во всех этих учреждениях предусмотрены ясельные группы. В планах на следующий год - открыть еще семь подобных детских садов, что позволит в 2020 году "закрыть очередность по учреждениям ясельного типа".