Травматологическое отделение заработало в одной из больниц на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Отделение травматологии Советской районной больницы введено в эксплуатацию после реконструкции на Ставрополье, сообщила в понедельник пресс-служба министерства строительства края.

"В городе Зеленокумске введено в эксплуатацию реконструированное отделение травматологии Советской районной больницы. На реализацию данного проекта, включающего в себя: строительно-монтажные и инженерные работы, поставку медицинского оборудования, оснащение, благоустройство и озеленение территории из краевого бюджета было выделено 174,6 млн рублей, которые в настоящее время освоены в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для медучреждения закупили специализированное лечебное оборудование, отвечающее последним стандартам международного уровня в медицине. На него затрачено 58,8 млн рублей от общей суммы, предоставленной на реализацию объекта.

"Объем выполненных строительных работ достаточно большой, вся площадь реконструированных помещений составила порядка 1,4 тыс. квадратных метров. Одна из немаловажных задач, которая была поставлена на решение подрядных организаций - интеллектуализация здания в сочетании с созданием оптимальных параметров микроклимата всех помещений", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.