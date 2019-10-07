Сценарии Тарковского к "Сталкеру" и "Андрею Рублеву" продали за 4,2 млн рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Режиссерские сценарии Андрея Тарковского к фильмам "Андрей Рублев" и "Сталкер" проданы на торгах за 4,2 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе аукционного дома "12-й стул"

"Ожидаемый интерес собирателей вызвал раздел "Искусство кино". Здесь главными лотами стали сразу два режиссерских сценария Андрея Тарковского. Рабочий вариант сценария кинодрамы "Андрей Рублев" с многочисленными карандашными правками некоторых сцен, написанный в 1965 году в соавторстве с Андреем Кончаловским, в 37 раз превысил стартовую оценку в 70 тыс. рублей и был продан за 2,6 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Режиссерская разработка сценария "Сталкера" по мотивам одной из глав повести Стругацких "Пикник на обочине" с автографом Тарковского продана за 1,6 млн рублей. Ее стартовая цена составила 180 тыс. рублей.

Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, автор фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия" и "Жертвоприношение".