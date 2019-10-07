Песков указал на важность системы распознавания лиц в связи с иском москвички

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность системы распознавания лиц в борьбе с терроризмом и преступностью. При этом он считает, что решение по иску о признании незаконным введение системы видеораспознавания лиц будет принимать суд.

Жительница Москвы Алена Попова подала в Савеловский районный суд иск с требованием признать незаконным введение системы видеораспознавания лиц, которую используют столичные власти. Она считает, что обработка изображений лиц граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь. Как ранее сообщалось в столичной мэрии, с 2017 года в Москве заработала система массового распознавания лиц, которая помогает властям города и правоохранительным органам при обеспечении безопасности.

Говоря об отношении в Кремле к данному иску и ко всей системе распознавания лиц, Песков заметил, что дело "будет рассматривать суд и решать". "Она [Попова] может обращаться в разные инстанции, это ее право как гражданки", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

"Но в целом это, конечно, вопрос, который больше касается служб безопасности. Здесь, наверное, достаточно вспомнить, что технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира, это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов", - указал представитель Кремля.