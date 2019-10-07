Госдума планирует принять закон о реестре коренных народов до конца 2019 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 октября. /ТАСС/. Закон об учете представителей коренных малочисленных народов России планируется принят в Госдуме до конца 2019 года, сообщил в понедельник председатель комитета нижней палаты российского парламента по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в Ханты-Мансийске в ходе Всероссийского форума национального единства.

"Мы над этим законопроектом работали вместе с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). В Госдуму он внесен. Думаю, до 25 октября мы в первом чтении его примем, а до конца года мы его примем [в третьем чтении]", - сказал он в ходе круглого стола комитета Госдумы по делам национальностей, посвященного обеспечению гарантий прав и защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее ФАДН подготовило проект закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России. Отмечается, что создание реестра будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот. Сейчас граждане РФ могут быть включены в реестр на основании заявления или по решению суда.