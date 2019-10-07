Медведев приветствовал участников и гостей XIX Всероссийского саммита сферы гостеприимства

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XIX Всероссийского саммита сферы гостеприимства. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Повышение туристической привлекательности нашей страны невозможно без развития сферы гостеприимства. Поэтому ваши традиционные встречи пользуются большим вниманием профессионального сообщества. Именно здесь идет обмен опытом, рождаются интересные идеи, заключаются взаимовыгодные контракты. Участников и гостей XIX Всероссийского саммита ждет насыщенная деловая программа: семинары, конкурсы, мастер-классы, а также выставка, где известные компании представят свою продукцию. Уверен, что саммит станет ярким событием, придаст новый импульс совершенствованию сферы гостеприимства. И конечно, подарит всем незабываемые впечатления", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что Россия является одной из самых красивых и радушных стран, каждый ее регион обладает особенным колоритом и уникальными достопримечательностями. "Ежегодно туристы со всего мира приезжают к нам, чтобы познакомиться с российской историей и культурой, увидеть архитектурные памятники, посетить театры и музеи. Современные отели и рестораны, качественный сервис, забота и внимание к путешественникам во многом формируют имидж государства", - добавил премьер-министр. По мнению Медведева, от уровня организации отдыха зависит желание человека еще раз побывать в России.

XIХ Всероссийский саммит гостеприимства проходит в Москве с 7 по 10 октября.