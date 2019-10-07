Роспись в строящейся соборной мечети в Крыму выполнят мастера из Турции

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Роспись внутренних помещений строящейся в Симферополе соборной мечети выполнят мастера из Турции, сообщил в понедельник ТАСС зампредседателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

В июле заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов сообщал ТАСС, что ведутся переговоры с мастерами из Турции для росписи внутреннего убранства мечети в Симферополе.

"Внутренние работы в мечети начнутся с установки витражных окон, укладки отделочного камня - лимры из Турции, далее запланирована роспись. Работы будут выполнять мастера, которые расписывали самую большую мечеть в Турции", - сообщил Бальбек.

По его словам, поставка 30 контейнеров с турецким камнем запланирована до 10 октября, после чего начнутся внутренние отделочные работы. Бальбек отметил, что сейчас готовность зданий мечети составляет 85%.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. Ее планируют открыть в апреле 2020 года.