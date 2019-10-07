В Пятигорске семейный фитнес-марафон собрал около 120 человек

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Семейный фитнес-марафон прошел на главной площади Пятигорска (Ставропольский край), его участниками стали около 120 человек. Как сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации, инициатором и организатором необычного физкультурного мероприятия шесть лет назад выступило отделение фитнес-аэробики пятигорской Спортивной школы олимпийского резерва №4.

"В этом году предложение поучаствовать было направлено во все школы и детские сады города. Самые активные и смелые (их набралось около 120) встретились на главной площади окружной столицы. Заранее никто ничего не репетировал - в этом весь смысл. Инструктор Алина Бурляева, чемпионка СКФО и ЮФО, призер чемпионата РФ по фитнес-аэробике, демонстрировала элементы и несложные связки, участники марафона старались максимально точно повторить движения, а судейская коллегия внимательно следила за качеством исполнения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дошкольники выступали вместе с родителями, ребята постарше - самостоятельно. В зачет шли техника, синхронность, чувство ритма, артистичность и точность выполнения упражнений. По итогам спортивного праздника в каждой возрастной категории определилась тройка лидеров, победители получили призы, а все без исключения участники - дипломы марафона.

"Цель не соревновательная, а оздоровительная. Мы прививаем детям любовь к спорту, потребность в физической активности", - приводятся в сообщении слова старшего тренера отделения фитнес-аэробики СШОР №4 Оксаны Сергиенко.

Фитнес-аэробика - сравнительно новый вид спорта, который официально появился в 2006 году, а уже через полтора года в пятигорской спортшколе №4 было открыто детское отделение. Фитнес-аэробика сочетает гимнастические и танцевальные движения с элементами классической аэробики, это оздоровительный и нетравматичный вид спорта, все программы и упражнения тщательно отбирают специалисты.