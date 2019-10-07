В Хайкоу прошли международные соревнования по забегу на высотное здание по лестнице

ХАЙКОУ /Китай/, 7 октября. /ТАСС/. Организованные под эгидой Международной ассоциации забегов на высотные сооружения (Towerrunning World Association) открытые международные соревнования по скоростному подъему по ступенькам состоялись в понедельник в административном центре южной китайской провинции Хайнань городе Хайкоу. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В этом году мероприятие, на церемонии открытия которого присутствовали представители местных властей, было проведено в торговом центре "Байфан". Участникам предстояло подняться на 37-й этаж примыкающей к торговому комплексу высотки. Общая высота подъема по 1050 ступенькам составила 165 м.

Согласно правилам соревнований, бегунов разделили на женские и мужские группы. Временной промежуток начала забега между участниками, среди которых были как граждане Китая из разных регионов страны, так и иностранцы, составлял 10 секунд, а между группами - пять минут.

Общий призовой фонд этих соревнований составил €4,2 тыс. Занявшие первые места получили по €600 каждый, а вторые и третьи - по €500 и €400 соответственно. Денежное вознаграждение было предусмотрено и для тех, кто оказался на четвертом, пятом и шестом местах.

К этому спортивному движению под эгидой Международной ассоциации забегов на высотные сооружения присоединились более 90 стран мира. Участие в подобных забегах на самые разные высотные здания по всему миру приняли уже несколько миллионов человек.