{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хайкоу прошли международные соревнования по забегу на высотное здание по лестнице

Общий призовой фонд соревнований составил €4,2 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 7 октября. /ТАСС/. Организованные под эгидой Международной ассоциации забегов на высотные сооружения (Towerrunning World Association) открытые международные соревнования по скоростному подъему по ступенькам состоялись в понедельник в административном центре южной китайской провинции Хайнань городе Хайкоу. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В этом году мероприятие, на церемонии открытия которого присутствовали представители местных властей, было проведено в торговом центре "Байфан". Участникам предстояло подняться на 37-й этаж примыкающей к торговому комплексу высотки. Общая высота подъема по 1050 ступенькам составила 165 м.

Согласно правилам соревнований, бегунов разделили на женские и мужские группы. Временной промежуток начала забега между участниками, среди которых были как граждане Китая из разных регионов страны, так и иностранцы, составлял 10 секунд, а между группами - пять минут.

Общий призовой фонд этих соревнований составил €4,2 тыс. Занявшие первые места получили по €600 каждый, а вторые и третьи - по €500 и €400 соответственно. Денежное вознаграждение было предусмотрено и для тех, кто оказался на четвертом, пятом и шестом местах.

К этому спортивному движению под эгидой Международной ассоциации забегов на высотные сооружения присоединились более 90 стран мира. Участие в подобных забегах на самые разные высотные здания по всему миру приняли уже несколько миллионов человек.

Теги
КитайХайнань
Северный Кавказ
Медтехнику на 260 млн рублей закупят для первичных сосудистых центров Дагестана
Планируется приобрести оборудование для ранней медицинской реабилитации, функциональные кровати, электрические подъемники для перемещения пациента, столы для кинезотерапии
Читать полностью