Теплоход "Комета" за летний сезон перевез в Крыму 39 тыс. человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Судно на подводных крыльях "Комета 120М", которое курсирует между Ялтой и Севастополем, перевезло за летний сезон около 39 тыс. человек - на 11% больше, чем планировалось, сообщил ТАСС в понедельник представитель концерна "Калашников".

В 2019 году "Комета" впервые работала четыре месяца: с 1 июня по конец сентября. Годом ранее "Комета" работала всего два месяца: август и сентябрь, было перевезено 22,2 тыс. пассажиров, загрузка судна составила 99%. Пока на воду спущено только одно судно такого типа.

"За период с июня по сентябрь 2019 года "Кометой" воспользовались около 39 тыс. пассажиров, это на 11% больше запланированных показателей. Спрос на перевозки стабильно высок, в пик сезона (июль-август) билеты распродавались полностью на несколько дней вперед", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за четыре месяца навигации было отменено 16% рейсов. Это происходило только из-за неблагоприятных погодных условий. "По техническим причинам ни один рейс не был отменен, что говорит о высоком качестве судна. В межнавигационный период будут производиться плановые регламентные работы", - добавил представитель компании.

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел" по поручению президента РФ Владимира Путина.

Спуск первой "Кометы 120М" на воду прошел в Севастополе летом 2018 года, два месяца судно курсировало с загрузкой почти 100%. Первая "Комета" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания. Вторая "Комета" на подводных крыльях выйдет на линию в Крыму в 2020 году.