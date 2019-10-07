Восемь спортплощадок построят в Кабардино-Балкарии в 2019 году по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Восемь спортивных площадок появятся в Кабардино-Балкарии (КБР), в регионе закупят спортивный инвентарь и оборудование до конца 2019 года в рамках национального проекта "Демография". В региональном проекте "Спорт - норма жизни" участвуют несколько муниципальных образований, в том числе столица республики Нальчик, сообщили ТАСС в Минэкономразвития региона.

"В рамках реализации мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" распоряжением правительства КБР определено предоставление субсидий органам местного самоуправления на строительство восьми площадок и закупку футбольного покрытия. Общий объем предоставляемых муниципальным образованиям субсидий составил 54,6 млн рублей. Также проводится закупка спортивного инвентаря и оборудования в рамках субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям на общую сумму 36,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также в рамках нацпроекта в этом году закупят спортивное оборудование в Дыгулыбгее, одном из больших сел Баксанского района, там построят открытый физкультурно-оздоровительный комплекс. Такое же оборудование появится и на стадионе "Спартак", главной спортивной арене КБР, там приведут в порядок так называемое "опилочное поле".

В министерстве уточнили, что по семи спортплощадкам и закупке спортивного оборудования уже заключены контракты.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.