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Путин поздравил центр трансплантологии им. В. И. Шумакова с 50-летним юбилеем

Президент отметил, что это медучреждение находится в числе мировых лидеров

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 50-летним юбилеем Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Все эти годы в центре работали и сегодня трудятся высококвалифицированные специалисты, бесконечно преданные своей благородной профессии. Спасая человеческие жизни, они выполняют поистине уникальные операции. Заслуженно, что по многим направлениям центр находится в числе мировых лидеров", - подчеркнул глава государства.

Президент также особо отметил внимание, которое центр уделяет внедрению новейших технологий и разработок, подготовке научных и медицинских кадров. Он выразил уверенность, что центр будет и дальше вносить неоценимый вклад в развитие российской медицины и здравоохранения.

Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова - головное медицинское учреждение России по трансплантации органов и тканей, по разработке и созданию искусственных органов и систем. Является федеральным государственным бюджетным учреждением, находится в ведении Министерства здравоохранения РФ.

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