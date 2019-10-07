Доклад премьер-министра Дании о верблюде и слоне вызвал смех в парламенте

Члены парламента начали смеяться, когда Фредериксен рассказала им о проблеме, с которой столкнулись госчиновники при осуществлении этой покупки. "Чего мы не знали, выкупая этих животных, - и над этим не стоит смеяться - так это того, что у одного из слонов, Рамболине, был лучший друг - верблюд. Верблюда... зовут Али, - сообщила премьер. - Нам сказали, что будет неправильно разлучить Рамболине и Али". В итоге государству пришлось приобрести и верблюда.

Фредериксен позже призналась журналистам, что несколько опасалась реакции антимиграционно настроенных депутатов на заявление о таком "перерасходе" государственных средств, но депутаты не только не возражали, но некоторое время вообще не могли говорить из-за смеха. "Я очень опасалась, что "Новые правые" будут протестовать против покупки верблюда по имени Али. Они этого не сделали. Спасибо!" - сказала она.