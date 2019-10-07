Детский флешмоб и пожелания в стихах. Как регионы России поздравили Путина с днем рождения

Среди наиболее оригинальных поздравлений, адресованных президенту, - флешмоб, проведенный школьникам в Республике Тыва. Ребята-юнармейцы выстроились на набережной Енисея в форме сердца и несколько раз прокричали фразу "С Днем рождения!". Все происходящее активисты сняли на видео с помощью квадрокоптеров, самостоятельно смонтировали ролик, который был опубликован в блоге главы Тувы Шолбана Кара-оола в соцсети "ВКонтакте" .

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Жители и руководители некоторых регионов России в понедельник разместили в интернете видеоролики и сообщения с оригинальными поздравлениями в адрес президента РФ Владимира Путина, который 7 октября отмечает свое 67-летие. В Туве школьники выстроились на набережной Енисея в форме сердца, депутат Госдумы от Крыма опубликовал поздравление в стихах, а руководство Татарстана обратилось к главе государства на национальном языке.

Всего во флешмобе приняли участие более 200 юнармейцев, которые представляют Кызыл и поселки Каа-Хем и Сукпак. На минутном ролике видно, как юнармейцы Тувы последовательно выстраиваются на набережной Енисея, образуя символ сердца и слова "Путин" и "Тыва".

Поздравления в стихах и на национальном языке

Представители некоторых регионов поздравили Путина в стихотворной форме, а также обратились к нему на национальных языках. Так сделал президент Татарстана Рустам Минниханов, разместив на своей странице в Instagram видео, в котором использованы кадры посещения региона главой государства: открытие чемпионата WorldSkills, запуск промышленных объектов. В подписи к публикации Минниханов поздравил президента с днем рождения дважды - на татарском и русском.

"Президент России - это человек железной воли, которому под силу решить задачи любого масштаба, как во внутренней политике, так и на внешнеполитической арене. Сегодня у нашего лидера день рождения. Поздравляю Вас от себя лично и от всех татарстанцев - туган конегез белэн, хормэтле Владимир Владимирович! (С Днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович)", - написал он.

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампредседателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек поздравил Путина стихотворением собственного сочинения, сообщила в понедельник пресс-служба парламентария. В четверостишьях он отмечает, что лидер России любим народом и "верят ему люди, как себе". Бальбек также добавляет, что Путин "для страны живет, отстаивая ее свободу", а также защищает интересы граждан.

Значимость усилий президента РФ по сохранению территорий отметил в поздравлении глава Чечни Рамзан Кадыров, поблагодарив Путина за поддержку в борьбе с терроризмом в военные годы.

"В тот момент, когда реально стоял вопрос быть или не быть чеченскому народу, Владимир Владимирович доверил судьбу Чечни и ее обездоленных женщин, стариков, детей, а также потерявших будущее молодых людей великому Ахмату-Хаджи Кадырову. Это позволило освободить Чечню от черных сил зла, наводнивших ее в качестве плацдарма подрыва экономической, политической и военной мощи России. Под руководством Владимира Владимировича Чечня из опустошенной и растерзанной территории превратилась в цветущий оазис, которым гордится наше Отечество и восхищаются миллионы друзей во всем мире", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".