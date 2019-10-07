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Президент МККК посетит Россию с 9 по 12 октября

На 10 октября запланировано выступление Петера Маурера на семинаре SWIRMO-2019 в парке "Патриот"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер совершит визит в Россию с 9 по 12 октября. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в офисе Российского Красного Креста.

"Господин Маурер прилетит 9 октября поздно вечером. 10-го числа ему предстоит выступление на семинаре [SWIRMO-2019] в парке "Патриот". На 11 октября запланирован ряд встреч и интервью, 12-го он улетает", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в интервью ТАСС Маурер сообщил, что рассматривает визит в РФ в том числе как возможность "обсудить с представителями российских ведомств вопросы двустороннего сотрудничества", и выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым или с его заместителями.

Семинар SWIRMO впервые пройдет в России. Организаторами мероприятия выступают МККК и Министерство обороны РФ. В форуме участвуют 140 делегатов из 70 государств, а также представители международных организаций.

В рамках мероприятия в Москву приедут также директор управления международного права и политики МККК Хелен Дарэм и директор регионального управления МККК по Восточной Европе и Центральной Азии Мартин Шупп.

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