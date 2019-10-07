В Архызе начали онлайн-продажу билетов на канатные дороги курорта

ЧЕРКЕССК, 7 октября. /ТАСС/. Онлайн-продажа билетов на канатные дороги всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии началась в понедельник, сообщила пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"Северокавказский курорт "Архыз" запустил сервис по онлайн-продаже ски-пассов. Купить билет на канатные дороги курорта в Карачаево-Черкесии можно в онлайн-магазине сайта arhyz-resort.ru", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что до 1 декабря на сайте доступна возможность приобретения ски-пасса на срок от 3 до 10 дней с функцией пополнения количества дней, позднее планируется добавить вариант покупки билета на разовое посещение. Для приобретения ски-пассов необходимо указать период и количество дней катания, выбрать тариф и оплатить билет, после чего пользователь получит код подтверждения на электронную почту. Гости смогут обменять код на ски-пасс.

Позднее туристы смогут оформлять персональную карту гостя, где будет содержаться личная информация владельца. Персональные карты позволят миновать обмен кода на ски-пасс. "Персональный ски-пасс - самый удобный способ пользоваться услугами наших канатных дорог. Он позволяет экономить время, ведь не нужно идти в кассы, а также подтверждать льготу для детей от 6 до 12 лет при каждом визите на курорт. Поэтому легче один раз оформить карту и дальше просто пополнять ее онлайн в любое время", - сказал генеральный директор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев, его слова приводит пресс-служба.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час. В зимнем сезоне 2018-2019 годов в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние", которые поднимают туристов на 2336 метров, где начинается основная зона катания.