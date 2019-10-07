Ресурсный центр для одаренных детей создадут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут ресурсный центр для выявления одаренных детей, их сопровождения, поддержки и развития. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Ресурсный центр расположится на базе республиканского лицея искусств. Данное учреждение располагает необходимой материально-технической базой и квалифицированными специалистам в области музыки, изобразительного искусства и хореографии", - говорится в сообщении.

В рамках создания центра предполагается выявление одаренных детей в дошкольных учреждениях, музыкальных и художественных школах, расположенных в сельских районах республики.

Также по поручению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова будет назначена стипендия студентам из республики, обучающимся в подведомственных Министерству культуры России учреждениях.

"Необходимо полностью просчитать затраты, предусмотреть целевые выплаты, и заложить средства в формируемый проект бюджета на следующий год. Талантливые дети из Северной Осетии, которые учатся в лучших вузах страны, и их наставниками являются признанные мастера своего дела, должны быть обеспечены всем необходимым. Именно таким подходом и нужно руководствоваться", - цитирует пресс-служба Битарова.