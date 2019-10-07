Глава пермского избиркома не смог обжаловать приговор о лишении водительских прав

ПЕРМЬ, 7 октября. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, которого в августе мировой суд лишил водительских прав на один год и восемь месяцев за управление автомобилем в нетрезвом виде, не смог обжаловать приговор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

"Оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о рассмотрении апелляции.

По информации местных СМИ, автомобиль Вагина был остановлен вечером 13 апреля на улице Ленина в Перми. По версии обвинения, машиной управлял Вагин, который в момент остановки поменялся местами с пассажиркой. Защита Вагина считает, что данный факт не доказан. Мировой суд оштрафовал председателя краевого избиркома на 30 тыс. рублей и лишил его водительского удостоверения на один год и восемь месяцев.

Игорь Вагин - родился 3 марта 1978 года в Перми, в 2001 году работал советником главного федерального инспектора по региону, с 2012 по 2014 года был заместителем главы администрации губернатора Пермского края. В 2014 году назначен председателем региональной избирательной комиссии.