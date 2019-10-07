Власти Петербурга и экс-подрядчик стадиона ЧМ-2018 предъявили взаимные многомилионные иски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Городской комитет по строительству Санкт-Петербурга предъявил компании "Трансстрой" и ее дочерней структуре два новых иска на 8,5 млрд рублей и на 374,8 млн рублей. Компания выступала подрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове. Сама компания заявила к властям иск на 736,3 млн рублей. Об этом следует из материалов дел в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Первый иск на 8,5 млрд рублей к компании "Инжиниринговая корпорация Транссстрой-СПб" зарегистрирован судом и принят к рассмотрению.

"Принять исковое заявление к производству. Возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 24 декабря 2019 года", - говорится в документе.

Второй иск на сумму 374,8 млн рублей подан к акционерному обществу "Трансстрой". Он зарегистрирован судом, однако дата его рассмотрения пока не назначена. Компания "Трансстрой" в свою очередь предъявила комитету по строительству иск на 736,3 млн рублей, он также пока не принят к рассмотрению.

Стадион на Крестовском острове возводили с 2007 года. Сроки завершения работ неоднократно переносили. В итоге власти города разорвали контракты с прежними подрядчиками, завершением строительства стадиона занималась компания "Метрострой".

Корпорация "Трансстрой" не согласилась с решением властей о разрыве контрактов и уже подавала к властям города иски на сумму около 4,7 млрд рублей. По данному делу суд назначил проведение экспертизы. Власти города оспаривали процедуру во всех инстанциях до Верховного суда, который в июле отказался отменять решение о проведении экспертизы.

В феврале экс-подрядчик уступил права требования к властям в рамках исков компании "Новые технологии" с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, суд заменил истцов в деле. Власти города не согласились с решением об уступке прав и обжаловали его в суде. Стадион принял матчи Кубка конфедераций в 2017 году, чемпионата мира 2018 года, а также примет игры чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов в 2022 году. В настоящее время стадион носит коммерческое название "Газпром Арена", во время мировых турниров ему возвращали название "Санкт-Петербург".