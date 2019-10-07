Медведев: развитие современной медицины является одной из главных задач государства

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и организаторам седьмого съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

"Во все времена труд врачей был и остается одним из самых значимых, а медицина является важнейшей из наук. Ведь сохранение здоровья - залог счастья и благополучия человека. Именно поэтому современное развитие отрасли - одна из главных государственных задач. На ее решение направлен национальный проект "Здравоохранение", основной целью которого является увеличение продолжительности жизни, а также снижение смертности людей", - говорится в сообщении.

Члены организации принимают активное участие в реализации проекта, вносят большой вклад в консолидацию профессионального сообщества, отметил Медведев.

Участники съезда обсудят меры по обеспечению доступности и улучшению качества медпомощи, развитие саморегулирования в медицине и системы профильного образования.

"Уверен, что делегаты съезда найдут ответы на волнующие вопросы, обменяются опытом. А рекомендации, выработанные вами, послужат укреплению здоровья людей", - заключил премьер и пожелал участникам плодотворной работы.

VII съезд Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" проходит в Москве с 7 по 8 октября. На мероприятии обсуждаются самые актуальные вопросы российского здравоохранения.