В США объявили конкурс на лучшее эссе по американо-российским отношениям

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Благотворительный фонд Carnegie Corporation of New York и журнал Foreign Policy объявили конкурс на лучшую работу по американо-российским отношениям. Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в отделе по связям с общественностью Carnegie Corporation, в конкурсе могут принимать участие молодые профессионалы из разных стран, занимающиеся вопросами внешней политики.

"Работы, представленные на конкурс, будут оценивать журналисты Foreign Policy", - отметила представитель по связям с общественностью. - Лучшие работы будут опубликованы".

Согласно условиям конкурса, эссе объемом 750 слов должно быть подготовлено к 1 ноября и содержать ответ на вопрос "Как должны США взаимодействовать с Россией для укрепления глобальной безопасности?". Участникам конкурса предлагается рассмотреть отношения США с Россией с точки зрения истории, с учетом конфликтов в "горячих точках", проанализировать проблемы, связанные с ядерным оружием, оценить возможность конфликтов в киберпространстве и в сфере информации, учесть проблемы в области экономики и энергетики, а также рассмотреть "культурные мифы и восприятие" американцами русских.

"Объявление этого конкурса не связано с какими-либо конкретными событиями, - отметила представитель Carnegie Corporation. - Мы постоянно занимаемся вопросами американо-российских отношений и это - лишь еще одна программа".