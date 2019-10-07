Центр данных Москвы не содержит персональную информацию граждан, зафиксированных камерами

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Единый центр хранения данных не ведет реестр персональной информации о гражданине, чье изображение было зафиксировано камерой видеофиксации на улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий, комментируя поступление в Савеловский районный суд иска от москвички Алены Поповой к полиции и мэрии с требованием признать незаконным использование системы видеоидентификации лиц на улицах Москвы. Истица считает, что технология распознавания лиц в Москве нарушает федеральное законодательство о персональных данных.

"В едином центре хранения данных [Москвы] не содержится персональная информация о гражданине, чье изображение фиксируется камерой", - заверили в департаменте. При этом в ведомстве сообщили, что на сегодняшний день не получали исковое заявление ни от Поповой, ни от ее адвоката Саркиса Дарбиняна. "В связи с чем мы не располагаем достоверной информацией о предмете искового требования и основаниях подачи иска", - подчеркнули представители департамента.

При этом в ведомстве напомнили, что использование системы видеоаналитики необходимо для обеспечения безопасности граждан.

"Это повсеместная практика, используемая в том числе в других странах. В Москве камеры видеонаблюдения используются в расследовании порядка 70% правонарушений", - добавили в пресс-службе. Там привели пример то, что с помощью камер удалось расследовать кражу картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в январе 2019 года. Благодаря городским камерам и системе распознавания лиц злоумышленника удалось найти за четыре часа. Система распознавания лиц заработала в Москве с 2017 года.

Как сообщал ранее ТАСС, суд 21 октября проведет беседу по иску к властям Москвы из-за системы видеофиксации лиц.