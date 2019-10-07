Власти Петербурга направили 1,2 млрд рублей на покупку детсадов и офисов врачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга выкупили у застройщиков за 1,22 млрд рублей три детских сада и девять офисов врачей общей практики. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

"Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга заключил с шестью застройщиками государственные контракты на приобретение в собственность Санкт-Петербурга 12 объектов социального назначения на 1,22 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, город приобрел помещения для офисов врачей общей практики в Красногвардейском, Курортном, Фрунзенском, Петроградском и Приморском районах города. Также выкуплено одно здание и два помещения для детских садов в Московском, Приморском и Красносельском районах. Каждый из них рассчитан на 225 мест.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что городу потребуется 309 млрд рублей, чтобы ликвидировать дефицит детских садов, школ и медучреждений до 2024 года. Он отметил, что всего дополнительно потребуются 169 детских садов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения - суммарно более 300 объектов.

В 2019 году власти города запланировали выкупить 43 социальных объекта. На сегодня из них выкуплено 34 объекта на общую сумму порядка 8,6 млрд рублей.