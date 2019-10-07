СМИ: канадские экоактивисты присоединились к акции "Восстание против вымирания"

ОТТАВА, 7 октября. /ТАСС/. Несколько сотен активистов экологических организаций перекрыли два крупных моста в канадских городах Галифакс (провинция Новая Шотландия) и Торонто (провинция Онтарио). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBS.

Полиция оперативно изменила маршруты движения городских автобусов и автомобилей, но действия протестующих все равно привели к серьезным пробкам в городе. При этом активисты не препятствуют проезду по мостам велосипедистов. Сообщается, что в ближайшее время аналогичная акция приведет к закрытию моста в Ванкувере (провинция Британская Колумбия).

Организаторы акций требуют от местных и федеральных властей в ближайшие годы подготовить программы, которые бы "свели к нулю" выбросы СО2 в атмосферу, а также закрыть электростанции, работающие на угле. Полиция пока не применяет никаких мер к протестующим, но обеспечивает необходимый правопорядок.

CBC отмечает, что акции в Канаде являются частью международной протестной кампании. Аналогичные акции "Восстание против вымирания" проходят в Амстердаме, Берлине, Лондоне, Париже и Сиднее, цель которых - привлечь внимание к проблеме глобального потепления.