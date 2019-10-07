Регоператоры на Ставрополье намерены создать новые мусоросортировочные предприятия

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируют создать на Ставрополье новые предприятия по сортировке и переработке мусора. В ближайшее время будет сформировано финансово-экономическое обоснование этих проектов, сообщила в понедельник пресс-служба краевого министерства ЖКХ.

"Готов внедрять современные технологии и региональный оператор ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", к зоне деятельности которого относятся Кавказские Минеральные Воды (КМВ) и прилегающие территории. Компания предлагает в перспективе создать предприятия по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов с целью прекращения их захоронения в особо охраняемом эколого-курортном регионе КМВ", - говорится в сообщении.

"Эко-сити", который стал первым региональным оператором Ставропольского края, намерен построить несколько новых межмуниципальных зональных центров с мусоросортировочными комплексами, а также три мусороперегрузочных станции. Планируется расширить переработку мусора, запустив линию по переработке автомобильных шин.

"Обоим регоператорам поручено в ближайшее время сформировать финансово-экономическое обоснование этих проектов, их возможное влияние на тариф, а также определить примерные сроки их реализации", - отмечается в сообщении.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению новой системы, первый региональный оператор начал работу в крае в январе 2018 года. Регион был разделен на четыре зоны, в каждой из которой работает свой региональный оператор.