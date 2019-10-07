Прокуратура Рима открыла расследование из-за угроз в адрес Греты Тунберг

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Прокуратура Рима начала расследования по делу об угрозах в адрес шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

По его данным, это решение было принято после того, как повешенная на веревке кукла с плакатом "Грета - ваш бог" появилась под мостом в Риме.

Свою поддержку 16-летней девушке выразила мэр города Вирджиния Раджи и ряд других политиков.

"Постыдный манекен, изображающий Грету Тунберг, появился в нашем городе висящим на мосту. Я выражаю солидарность от своего имени и от имени всего Рима ей и ее семье. Мы не откажемся от своих обязательств в вопросах климата", - написала Раджи на своей странице в Twitter.