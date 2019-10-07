Sky: вещи вокалиста The Prodigy выставили на торги

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Личные вещи вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта уйдут в ноябре с молотка на аукционе в Кембридже. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.
По его сведениям, всего на торги будет выставлено порядка 170 предметов, среди которых серьга для пирсинг музыканта, дубовая кровать, выполненная в готическом стиле; предметы мотоциклетной экипировки и награды вокалиста. Все вырученные средства пойдут на погашение долгов Флинта. В аукционном доме Cheffins Fine Art заявили, что оценить стоимость лотов "почти невозможно".
Keith Flint’s personal belongings are up for auction — including his MTV awards, custom-made bed and iconic nose ring https://t.co/B6wt4XG566 pic.twitter.com/nmaFNpW7Fo— The California Sun (@Thecalifornias3) October 7, 2019
Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в местечке Норт-Энд, возле городка Грейт-Данмоу в графстве Эссекс. Расследование установило, что 49-летний музыкант покончил жизнь самоубийством.