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Sky: вещи вокалиста The Prodigy выставили на торги

Все вырученные средства пойдут на погашение долгов Кита Флинта

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Личные вещи вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта уйдут в ноябре с молотка на аукционе в Кембридже. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

По его сведениям, всего на торги будет выставлено порядка 170 предметов, среди которых серьга для пирсинг музыканта, дубовая кровать, выполненная в готическом стиле; предметы мотоциклетной экипировки и награды вокалиста. Все вырученные средства пойдут на погашение долгов Флинта. В аукционном доме Cheffins Fine Art заявили, что оценить стоимость лотов "почти невозможно".

Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в местечке Норт-Энд, возле городка Грейт-Данмоу в графстве Эссекс. Расследование установило, что 49-летний музыкант покончил жизнь самоубийством.

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