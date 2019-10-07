Дагестан получил первый передвижной культурный центр с оборудованием для кинопоказов

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Республика Дагестана получила первый автоклуб - передвижной многофункциональный культурный центр, его стоимость составила более 5,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Передача нового автоклуба Новолакскому районному центру культуры и досуга состоялась сегодня в Дагестане. Благодаря нацпроекту "Культура" артисты райцентра смогут путешествовать с концертами и кинопоказами по отдаленным селениям района. Прибывший новый автоклуб - первый в республике", - сказал представитель министерства.

До конца года такими центрами с оборудованием для кинопоказов, сценой, световой и звуковой аппаратурой обеспечат семь районов Дагестана: Кизлярский, Каякентский, Кизилюртовский и Ногайский, а также Новолакский, Тарумовский и Левашинский. Финансирование на эти цели составит 34 млн 715 тыс. рублей.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.