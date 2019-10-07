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ТАСС выпустил собственные стикеры в "Одноклассниках"

Стикерпак состоит из 19 тематических картинок с журналистскими фразами. При этом стикеры можно использовать и при повседневной переписке

ТАСС создал 19 тематических стикеров для "Одноклассников", в которых отражена работа журналиста в агентстве. При этом стикерпак можно использовать и в повседневной переписке с друзьями.

"Чтобы говорить с аудиторией на одном языке, нужно использовать привычные ей инструменты общения. Сегодня стикеры - один из важнейших элементов коммуникации пользователей, поэтому мы решили запустить свой тематический стикерпак. Все фразы в наборе можно каждый день услышать в нашей редакции, но от этого они не теряют актуальность для простого пользователя", - заявила руководитель отдела продвижения в социальных сетях Дзерасса Гагулова.

Директор по проектам в "Одноклассниках" Владимир Кочетков рассказал, что за последний год соцсеть существенно расширила ассортимент стикеров. "Пользователи активно скачивают стикерпаки, предпочитая емкие, остроумные изображения длинным текстам. С помощью стикеров они активно делятся эмоциями, в том числе, в личных сообщениях: количество отправляемых каждый день стикеров выросло в 7 раз в сравнении сентябрь 2018 к 2019 году. Это значит, что пользователям понятнее использовать стикеры и доносить через них свои чувства и эмоции", - сказал он.

Об агентстве

Свою историю ТАСС ведет с 1 сентября 1904 года - первого дня работы Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА). Сегодня подписчикам ТАСС доступна широкая линейка из 60 новостных лент и тематических сервисов на русском и английском языках. Ежедневно агентство выпускает около 1,5 тыс. сообщений, формируя целостную и объективную картину событий, происходящих в России и мире. 63 зарубежных представительства в 60 странах, региональные центры и корпункты в России позволяют ТАСС оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Сегодня в агентстве работают около 2 тыс. сотрудников.

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