ТАСС выпустил собственные стикеры в "Одноклассниках"

ТАСС создал 19 тематических стикеров для "Одноклассников", в которых отражена работа журналиста в агентстве. При этом стикерпак можно использовать и в повседневной переписке с друзьями.

"Чтобы говорить с аудиторией на одном языке, нужно использовать привычные ей инструменты общения. Сегодня стикеры - один из важнейших элементов коммуникации пользователей, поэтому мы решили запустить свой тематический стикерпак. Все фразы в наборе можно каждый день услышать в нашей редакции, но от этого они не теряют актуальность для простого пользователя", - заявила руководитель отдела продвижения в социальных сетях Дзерасса Гагулова.