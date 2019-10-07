Систему долговременного ухода за пожилыми людьми создадут в КЧР в 2020 году по нацпроекту

ЧЕРКЕССК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют создать систему долговременного ухода за пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году по нацпроекту "Демография", сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что система будет создана в 2020 году. Основными ее направлениями будут социальное обслуживание и медицинская помощь в домашних условиях. Работа будет проходить в полустационарной или стационарной форме.

Согласно плану реализации проекта, будут определены жители республики, которым необходимы социальные и медицинские услуги, после чего будут выявлены обстоятельства, которые ухудшают условия жизни пенсионеров. В рамках проекта также будет организовано профессиональное обучение социальных и медицинских работников.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.