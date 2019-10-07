Фестиваль науки пройдет в крупнейшем вузе Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим вузом Северного Кавказа, проведет 11 октября Фестиваль науки. Ученые вуза представят свои разработки и проведут лекции, говорится в сообщении пресс-центра вуза.

"В рамках фестиваля пройдут интерактивные выставки достижений и разработок молодых ученых, ведущих компаний и организаций федерального округа, научно-популярные лекции, мастер-классы, тематические экскурсии, интеллектуальные игры, встречи с партнерами и представителями инновационных компаний СКФУ", - говорится в сообщении.

Фестиваль поможет популяризации научной работы и повышению престижа профессии ученый, отмечается в сообщении. В день открытия фестиваля пройдет награждение молодых ученых и "Тесла-шоу", на котором физические и электрические эксперименты будут представлены в формате научно-популярного шоу.

Гостями фестиваля станут школьники. На интерактивных площадках дети смогут познакомиться с работой студенческой газеты и телестудии, узнают правила взаимодействия с людьми с инвалидностью, увидят возможности использования детектора лжи, геоинформационных технологий. Также ученые представят технологии по улучшению характеристик беспилотных летательных аппаратов, работу над антропоморфным роботом и так далее.

Северо-Кавказский федеральный университет был образован в 2012 году на базе трех крупнейших вузов Ставрополья. В вузе создано девять институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске.