В Темзу под Лондоном заплыл горбатый кит

Животное впервые увидели ночью примерно в 100 км от моря. Фотографии с торчащей из воды спиной кита, которому пользователи уже дали имя Хесси, быстро разлетелись по соцсетям.

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Горбатый кит длиною около 5 метров замечен в реке Темза недалеко от Лондона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Управления Лондонского порта.

Горбатые киты могут весить до 40 тонн и достигать 18 метров в длину. Несмотря на то, что млекопитающие этого вида ежегодно преодолевают путь в тысячи километров от Арктики до тропических вод, их появление в Темзе - крайне редкое явление.

Как отмечают экологи, это связано с улучшением качества воды в реке, куда стали заходить самые разные животные в поисках пропитания и мест размножения. В сентябре ученые из Лондонского зоологического общества (Zoological Society of London) сообщили о рекордном количестве родившихся в Темзе тюленей. По оценкам экспертов, благодаря восстановлению экосистемы, сегодня в самой реке и ее притоках живет более ста видов рыб, включая акул, морских коньков и находящегося на грани исчезновения европейского угря.

Прошлой осенью в реке был замечен приплывший ради корма кит-белуха, ареал которого сосредоточен преимущественно в арктических морях. Событие оказалось в центре внимания британской общественности. Из опасения потревожить животное власти даже отменили тогда популярное представление на Темзе под Лондоном в Ночь Гая Фокса (5 ноября) - мощный салют, запускаемый с баржи. Кит, которого британцы прозвали Бенни, перед началом зимы вернулся в море.