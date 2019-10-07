В одном из детских садов Петербурга зафиксирована вспышка дизентерии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербурга зафиксировано вспышку дизентерии в детском саду № 145 в Адмиралтейском районе города, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"В период с 25 сентября по 7 октября 2019 года зарегистрировано 11 случаев кишечных инфекций, в том числе 9 случаев среди воспитанников и 2 случая среди сотрудников детского сада. 7 октября диагноз дизентерии установлен у 9 воспитанников и 1 воспитателя детского сада", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что двое детей и один взрослый были госпитализированы, сейчас в стационаре остаются два человека. Все заразившиеся дети из одной группы (младшая группа), там же работает заболевший воспитатель.

Расследование ведомства показало, что в детском саду нарушали санитарно-эпидемиологические требования при проведении уборки и дезинфекции в группах и во время мытья посуды. В пищеблоке детсада также отсутствует необходимое технологическое и моечное оборудование, нарушаются условия хранения овощей и яиц, инвентарь используется не по назначению, не созданы условия для личной гигиены персонала.