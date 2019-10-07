Фестиваль "Этномода" соберет в Адыгее молодых дизайнеров России

МАЙКОП, 7 октября. /ТАСС/. Юбилейный фестиваль "Этномода", организатором которого выступают Адыгейский госуниверситет и Российский Союз Молодежи при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, соберет в республике молодых дизайнеров России, оценивать работы которых будут российские и зарубежные эксперты. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор по информационно-имиджевой политике Адыгейского госуниверситета (АГУ) Ирина Тлюстангелова.

"Юбилейный пятый Всероссийский фестиваль "Этномода", который пройдет с 31 октября по 4 ноября, соберет в республике молодых дизайнеров - представителей и выпускников образовательных организаций России. Оценивать их работы будут эксперты страны, а также Италии, Испании, Турции. Адыгейский госуниверситет получил грант в размере 2,5 млн рублей на реализацию этого масштабного проекта, реализуемого для развития творческого потенциала молодежи и поддержки национальной культуры, традиций", - сказала она.

Молодые авторы, среди которых много представителей республик Северного Кавказа, презентуют свои коллекции prêt-à-porter с этническими мотивами в современной интерпретации, сценической одежды в этнической стилистике, представят реконструкцию этнического костюма различных эпох, а также украшения, аксессуары, головные уборы, обувь в этностиле. Новой номинацией фестиваля в этом году будет костюмированное шоу в этностиле "Этно-Перформанс", уточнила Ирина Тлюстангелова.

"Жюри фестиваля вновь возглавит Александр Хилькевич, аналитик и историк моды, один из ведущих экспертов страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций. В состав жюри войдут признанные специалисты в области моды, дизайна, культуры и искусства. Партнером нашего фестиваля вновь стал Международный fashion-конкурс FollowTheFabrika, который оказывает информационную поддержку и презентует специальные призы лучшим участникам", - пояснила собеседница агентства.

Впервые творческий конкурс "Этномода" состоялся в 2015 году в рамках Всероссийского фестиваля "Студенческая весна на Кавказе", который был организован Адыгейским госуниверситетом при поддержке Российского союза молодежи (РСМ). Сегодня "Этномода" - это центральное мероприятие направления "Оригинальный жанр" федеральной программы поддержки студенческого творчества "Российская студенческая весна" Российского союза молодежи.