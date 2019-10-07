Выставка народного искусства, мастер-классы и большой концерт прошли на Днях КЧР в Баку

ЧЕРКЕССК, 7 октября. /ТАСС/. Выставка народных ремесел, мастер-классы и масштабный концерт хореографических коллективов и артистов региона прошли в Баку в рамках проекта "Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики в Азербайджане", сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве культуры КЧР.

"В Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева прошла выставка народно-прикладного искусства Карачаево-Черкесской Республики, после чего состоялся мастер-класс "Басонные изделия. Плетение на пальцах из веревки". Вечером состоялось вокально-хореографическое выступление и вручение памятных подарков от творческой делегации КЧР", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главы и правительства региона добавили, в Баку 5 октября прошло торжественное открытие проекта с выступлением народных хореографических ансамблей и певцов региона, для учителей и преподавателей города был организован специальный концерт по случаю профессионального праздника, также состоялась встреча министра культуры КЧР Рамазана Борокова и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Валентина Денисова.

Денисов отметил, что республика имеет богатую культуру. "Мы очень рады видеть у нас творческие коллективы Карачаево-Черкесии. Это потрясающая республика с большим потенциалом, обладающая интересной и разнообразной культурой", - приводит его слова пресс-служба.

Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики в Азербайджане будут проходить в Баку с 5 по 9 октября. Проект организован общественной молодежной организацией КЧР "Интеллектуально-творческое общество молодежи" для укрепления межнационального диалога и популяризации искусств республики. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Российского информационно-культурного центра в Баку, благотворительного фонда социальных и благотворительных проектов "Посети Кавказ" и Министерства культуры КЧР.

КЧР - один из самых многонациональных субъектов РФ. В республике проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.