Власти Мордовии помогут школам и детсадам погасить долги за свет

ТАСС, 7 октября. Власти Мордовии рассчитывают урегулировать вопрос с долгами саранских школ, детских садов и музеев за электроэнергию. Учреждениям оказывается финансовая помощь из республиканского бюджета, рассказал в понедельник ТАСС первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Владимир Чудайкин.

По данным, опубликованным на сайте ресурсоснабжающей компании "Ватт-электросбыт", с 14 октября организация может отключить из-за долгов электроэнергию в более чем 50 социальных учреждениях Саранска, среди которых школы, детские сады и дома культуры. Задолженность ряда организаций превышает 500 тыс. рублей.

"Ситуация находится на контроле правительства республики в ежедневном режиме, из республиканского бюджета по мере возможности выделяются деньги бюджетным учреждениям. Вопрос будет урегулирован в любом случае", - сказал Чудайкин.