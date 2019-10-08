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СМИ: обнаруженная на пляжах Бразилии нефть могла быть добыта в Венесуэле

По данным издания Folha de S.Paulo, в пользу этой версии говорят данные биохимичесеого анализа загрязнений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 октября. /ТАСС/. Нефть, сгустки которой были обнаружены в сентябре на более чем сотне пляжей северо-востока Бразилии, может иметь венесуэльское происхождение. Об этом сообщила в понедельник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на данные секретного отчета бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Как уточняется, в пользу этой версии говорят данные биохимичесеого анализа загрязнений. Ранее госкомпания заявляла о том, что выброшенная на побережье крупнейшего латиноамериканского государства нефть по своим характеристикам отличается от добываемой в Бразилии и импортируемой страной из-за рубежа.

В понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у властей есть подозрения относительно страны возможного происхождения нефти, не уточнив, какое государство имеется в виду. Он не исключил, что Бразилиа может потребовать от виновной в экологическом преступлении стороны возмещения ущерба.

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БразилияВенесуэла
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