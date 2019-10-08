В Хабаровском крае два поселка полностью освободились от воды за прошедшие сутки

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Уровень Амура продолжает снижаться, за сутки в Хабаровском крае вода ушла с территории двух сел. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону во вторник.

"За прошедшие сутки в связи со снижением уровня воды всего освободились от паводковых вод 22 приусадебных участка, 14 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог, 183 земельных участка, на которых хозяйственная деятельность не ведется. Так, большая вода полностью сошла со всех земельных участков в поселках Корсаково-1 и Корсаково-2 Хабаровского муниципального района. В районе не осталось подтопленных территорий", - говорится в распространенном релизе.

По данным на вторник уровень воды у Хабаровска составил 316 см, снизившись на 19 см за сутки, у Комсомольска-на-Амуре, наиболее сильно пострадавшего от паводка в регионе, - 575 см, упав на 15 см. На участке от села Богородское до села Тахта сохраняются уровни воды выше отметок категории опасного явления на 3-17 см. Отметки выше отметок неблагоприятного явления на 70-148 см сохраняются на участке между селами Малмыж и Мариинское. Остаются затопленными поймы рек Амур и Тунгуска на глубину 0,1-3 м.

В Хабаровске остаются подтопленными 20 земельных участков. В Комсомольском городском округе ситуация остается без изменений. На территории поселка Хорпинский в границах города вода сохраняется в 44 жилых домах. Также в городе подтоплено 124 приусадебных участка. В Комсомольском районе подтопленных жилых домов не осталось. Освободился от воды последний дом в поселке Пивань. Вода сошла с территории 21 приусадебного участка, 25 земельных участков и 10 участков автодорог. Потопленными остаются один земельный участок и девять участков дорог.

В регионе продолжают действовать два пункта временного размещения (оба в Комсомольске-на-Амуре), в них находятся 36 человек, в том числе 10 детей.