Опрос: большинство работодателей не занимаются профориентацией подростков

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Большинство российских работодателей (69%) не занимаются профориентацией подрастающего поколения, в то время как родители заинтересованы в проведении таких мероприятий, поскольку это помогает при выборе будущей профессии. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном порталом по поиску работы Superjob.

"Мероприятия по профориентации проводят 9% отечественных компаний. 22% подобной работы не ведут, но хотели бы ввести такую практику. Почти половина компаний не заинтересована в проведении мероприятий по профориентации для детей сотрудников (47%)", - говорится в материале.

В пресс-службе портала по трудоустройству рассказали, что соответствующий опрос проводился в августе среди 500 представителей кадровых служб российских предприятий.

Опрос среди 1,6 тыс. работников предприятий показал, что только 4% предприятий имеют профориентационные программы для детей, выяснили аналитики Superjob.

"Чаще всего российские работодатели организуют для детей экскурсии в офис или на производства, а также Дни открытых дверей. 56% сотрудников заинтересованы в подобных мероприятиях, однако их работодатели не занимаются профориентацией подрастающего поколения", - говорится в материале.