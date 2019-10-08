Предуниверсарий появится в следующем учебном году в Дагестанском медуниверситете

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Руководство Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) планирует в 2020-2021 учебном году открыть на своей базе предуниверсарий. Об этом ТАСС рассказал ректор вуза Сулейман Маммаев.

"Хотим открыть предуниверсарий, благодаря которому рассчитываем привлечь наиболее сильных и мотивированных обучающихся по медицинским направлениям. Думаю, в 2020-2021 учебном году мы сможем воплотить эту идею", - рассказал собеседник агентства, отметив, что предуниверсарий станет подразделением вуза.

Маммаев подчеркнул, что площадка для создания предуниверсария есть в научно-образовательном инновационном центре. В настоящее время в вузе изучают опыт коллег для создания современного подразделения ДГМУ.

По словам Маммаева, на базе предуниверсария планируется создать лаборатории по химии и биологии, чтобы ученики сразу вникали в процесс работы.

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.