Более 10 слонов погибли у водопада в Таиланде при попытке спасти слоненка

БАНГКОК, 8 октября. /ТАСС/. Власти Таиланда с помощью беспилотников обнаружили туши 11 слонов, которые 5 октября упали в воду у одного из водопадов в национальном таиландском парке Кхао Яй. Об этом во вторник сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Таиланда Варавут Силпаарчха. Ранее считалось, что в результате инцидента погибли шесть слонов.

По его словам, будет установлено заграждение, чтобы предотвратить падение других диких животных. "На данный момент мы можем подтвердить, что в этом стаде было 13 слонов, 11 упало в водопад и погибло, выжили только двое, они вернулись в лес", - приводит словам министра газета The Nation.

5 октября стадо из восьми слонов упало в один из водопадов на территории национального парка, по некоторым данным, пытаясь спасти слоненка. Шестеро животных умерло в результате падения, в то время как двое других сумели выбраться из воды и позже вернутся в дикую природу. В 1992 году восемь слонов погибли в этом же самом месте. Считается, что в национальном парке Кхао Яй, который расположен на территории четырех провинций и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обитает более 200 слонов.