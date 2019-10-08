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В Москве началась церемония прощания с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым

Он умер 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с заместителем председателя верхней палаты парламента Евгением Бушминым, который умер после продолжительной болезни на 62-м году жизни, проходит в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В здании выставлен почетный караул. У стен ритуального зала размещены похоронные венки, в частности, от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра России Дмитрия Медведева, депутатов Государственной думы.

В зале присутствуют спикер Совфеда Валентина Матвиенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, губернатор Ростовской области Василий Голубев и другие.

Бушмин умер 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни. В Совете Федерации с 2005 года он представлял исполнительный орган государственной власти Ростовской области. Полномочия Бушмина должны были истечь в сентябре 2020 года.

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