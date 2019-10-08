Дети из ЮФО и СКФО примут участие в математических играх IMaths в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Детские математические игры IMaths, первые на Юге России, пройдут в городе Железноводск Ставропольского края 10 ноября, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"10 ноября на ставропольском курорте соберутся интеллектуалы от четырех до девяти лет из Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Сочи, Грозного, Махачкалы, Армавира, Избербаша, Усть-Лабинска и городов Ставропольского края. Ребята смогут проявить свои незаурядные способности в области точных наук и пополнить список юных ученых страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что приедут более 300 человек. "Регистрация еще идет. Но уже можно сказать, что будет свыше 300 детей", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в июне Железноводск принимал международный чемпионат по ментальной арифметике, на который приехали 300 участников со всей страны.

Программа креативной математики IMaths была создана малайзийским профессором Дино Вонгом около 10 лет назад. Большую популярность IMaths имеет в Сингапуре, Китае, Малайзии, Индии. В России программа начала развиваться в 2016 году. Сейчас уже более 21 городов работают по IMaths - это Новосибирск, Казань, Уфа, Сургут, Махачкала, Красноярск, Пятигорск, Новокузнецк, Якутск. Креативная математика доступна для обучения детей с трех-восьми лет.