ВЦИОМ: больше половины россиян тщательно следят за потреблением энергоресурсов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 57% россиян тщательно следят за расходованием энергоресурсов и всегда экономят их потребление. Число респондентов, которые делают это в целях сохранения природных ресурсов выросло за четыре года в пять раз (с 3% в 2015 году до 15% в 2019 году), говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),

"Каждый второй россиянин тщательно следит за расходом энергоресурсов и старается экономить их потребление - 57%... Чаще за расходами энергоресурсов следят люди старших возрастов: 45-59 лет (56%) и старше 60 лет (71%)", - говорится в результатах опроса ВЦИОМ, опубликованных во вторник.

В первую очередь россияне следят за потреблением энергоресурсов в целях экономии денежных средств (79%). "На втором месте стоит экономия природных ресурсов - об этом задумывается 15% россиян, что в пять раз больше, чем четыре года назад", - говорится в сообщении. Еще 14% россиян ответили, что экономят "по привычке", этот показатель вырос с 2014 года в два раза.

Среди тех, кто не следит за расходом энергоресурсов, 29% считают, что "они уже придерживаются ответственного потребления и тратят столько, сколько им необходимо". Каждый пятый респондент (22%) признался, что у него не получается соблюдать экономию. Около 12% утверждают, что нет необходимости экономить энергоресурсы. Еще 5% россиян забывают это делать.

"За последние пять лет Минэнерго осуществлена активная информационная работа, направленная на развитие культуры энергосбережения и экологии на примере конкретных дел, которые зависят от самого гражданина. Все это позволило удвоить количество людей, которые экономят энергоресурсы, потому что их так воспитали (с 7 до 14%). Это отличный результат, но, скажем, в скандинавских странах доля таких граждан доходит до 80%, поэтому нам есть куда стремиться", - приводятся в материалах ВЦИОМ слова заместителя министра энергетики РФ Антона Инюцына.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 октября 2019 года методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.