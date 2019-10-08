Путин наградил орденами врио пресс-секретаря главы РПЦ Легойду и замглавы МИД Вершинина

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, временно исполняющего обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла. Указ от 4 октября 2019 года опубликован на официальном портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить Легойду Владимира Романовича - члена Общественной палаты Российской Федерации, председателя Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации", - говорится в тексте указа.

Также орденом Александра Невского награжден замглавы МИД РФ Сергей Вершинин "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России", отмечается в документе. Орден Дружбы за аналогичные заслуги получил посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

Кроме того, глава государства удостоил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени депутата Владислава Резника - за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.