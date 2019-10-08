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Скворцова: отрасль здравоохранения в РФ нуждается в стратегически мыслящих управленцах

Глава Минздрава подчеркнула, что это очень важно в условиях особенности страны, когда один населенный пункт может насчитывать несколько жителей, а другой - миллионы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российское здравоохранение нуждается в управленцах со стратегическим складом ума, умеющих планировать и внедрять новые технологии, сообщила во вторник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции о нововведениях третьего сезона конкурса "Лидеры России", одним из наставников которого она является.

"Нам в отрасли нужны стратегические люди, которые могут стратегически планировать инфраструктуру здравоохранения, которая гибко меняется с учетом перераспределения населения. Нам нужны люди, которые успешно будут использовать цифровые технологии и транспортные услуги, которые будут развивать санитарную авиацию и другие способы коммуникации", - сказала министр.

Скворцова отметила, что это очень важно в условиях особенности России, когда один населенный пункт может насчитывать несколько жителей, а другой - миллионы. "Нам нужны люди, которые внутри каждой медицинской организации могут внедрить самые перспективные гармоничные технологии,... чтобы сделать самые современные логистические ходы, чтобы качество внутреннего контроля к каждому учреждению было очень высоко. Нам нужны люди грамотно планирующие кадровую политику, любящие тех людей, которые работают с ними", - добавил министр.

Отрасль здравоохранения РФ включает в себя 75 тыс. объектов медицины. "Сколько нам нужно лидеров, которые могли бы управлять этим процессом? Сейчас 1%, может быть, больше и не нужно. Но этот 1% должен быть очень качественным. Эти люди должны соответствовать и интеллектуальному уровню, и социальной ответственности, и управленческим навыкам, и, кроме того, владеть профессиональными навыками", - добавила Скворцова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что здравоохранение нуждается в увеличении числа врачей-руководителей. По ее словам, в настоящее время доля управленцев в отрасли составляет 1% из более чем 3 млн медицинских работников.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название. Суперфинал конкурса состоится в марте 2020 года.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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